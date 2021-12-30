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Общество30 декабря 2021 5:26

В Тюмени продают торговый центр почти за миллиард рублей

Комплекс находится в заречной части города
Мария Толстихина
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Покупка обойдется в 900 млн рублей

Покупка обойдется в 900 млн рублей

Фото: Мария Толстихина

В Тюмени продают крупный ТРЦ «Па-На-Ма», который находится на Луговой 2-й, 30. Такое приобретение обойдется покупателю в 900 млн рублей.

«Предлагаем к продаже самый просторный и функциональный торгово-развлекательный центр в заречной части города. Парковочных мест 500», – пишут в объявлении.

Общая площадь составляет 26 000 квадратов, размер торговых площадей – 18 000 квадратных метров. Среднесуточная посещаемость центра – 10 000 человек.

На первом этаже располагаются продуктовый сетевой супермаркет и магазины. На втором этаже – бутики, на третьем – фудкорт.