УСТЭК поздравляет тюменцев с наступающим Новым годом

Фото: behance.net

До Нового года остались считанные дни. Предпраздничные хлопоты в самом разгаре, пусть они и отнимают немало сил, все равно остаются приятными. В таком круговороте дел, встреч и забот, в этой новогодней суете мы даже не задумываемся про самые простые и привычные для нас вещи – тепло, горячая вода или свет. А без них не было бы праздника. Как и без дорогих и любимых людей. Компания «УСТЭК» поздравляет тюменцев и гостей города с наступающим Новым годом и желает главного – почаще быть рядом с близкими. Пусть в ваших семейных гнездышках всегда царят гармония, уют и любовь, а о комфорте и теплой погоде в доме позаботится УСТЭК.

Специально к празднику компания «УСТЭК» подготовила для горожан поздравительный ролик, который напомнит каждому о том, какие ценности по-настоящему важны не только в главную ночь года, но и все 365 дней на протяжении жизни.

С Новым годом, Тюмень!