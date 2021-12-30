Погода в Тюмени на 30 декабря 2021 года: в город заглянет изморозь

Рассказываем, какая погода ожидает тюменцев за день до Нового года Фото: Мария Толстихина

В столице Сибири 30 декабря ожидается переменная облачность, местами пойдет небольшой снег и даже появится изморозь. Ветер юго-западный, ночью 3 – 8 м/с, днем 6 – 11 м/с. Температура ночью опустится до -21…-26, днем -15…-20.

По народному календарю 30 декабря отмечается Данилов день. В этот день почитают память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трёх лавровых листах писали имена трёх его друзей – Анания, Азария и Мисаила – и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.