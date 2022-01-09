В Тюмени пройдет ежегодный турнир для рыбаков «Гонка за лидером»

Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области, соцсети

В Тюмени на Андреевском озере пройдет ежегодный турнир «Гонка за лидером». Мероприятие для рыбаков состоится 9 января 2022 года, сообщает «Тюменская линия».

Соревнования организованы в два тура, в каждом из которых по четыре сектора.

- В каждом секторе нужно поймать определенное количество рыбы: в первом - одну, втором - две, третьем - три и четвертом - четыре. В итоге должно быть поймано десять рыб. На каждый сектор дается 20 минут. Если по какой-то причине не удалось поймать нужное количество рыбы в одном из секторов, есть возможность доловить в следующем. Данный формат очень интересный и азартный, - рассказал руководитель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

Участвовать в турнире могут все желающие. Главное условие - никакой наживки. По итогам соревнований победителей ждут дипломы и подарки от спонсоров.