Сибирская ковровая фабрика приглашает в штат молодых тюменцев

Фото: Сибирская ковровая фабрика

Сибирская ковровая фабрика расширит штат сотрудников в 2022 году. Для обучения искусству и передачи секретов традиционного ковроткачества планируют пригласить молодежь, сообщает «Тюменская линия».

- Сейчас на фабрике трудятся около двадцати человек - это высококвалифицированные ковровщицы со стажем от двадцати лет, - рассказал директор фабрики Анатолий Кондратьев.

Сибирская ковровая фабрика является единственным предприятием в России, которое сохранило традиционную махровую технологию ручного сибирского ковроткачества, известную в России еще с XVIII века. Одно из отличий технологии заключается в том, что она позволяет ткать ковры цельным полотном без ограничения по длине, а значит и без швов (в длину изделие может достигать 60 метров). Кроме того, технология позволяет использовать в ковре до ста цветов пряжи (в машинном ковроткачестве - не более 12 цветов).

Весь процесс изготовления ковровых изделий выполняется только вручную. Сырьем служит натуральная 100% шерсть, а основой - хлопчатобумажная нить.