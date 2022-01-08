Тюменцы пытается спасти старинный дом начала XX века с уникальной росписью

Фото: Инна Нестерова

Инициативная группа тюменцев пытается спасти старинный дом начала XX века с уникальной росписью. Здание, расположенное в деревне Калугина Свердловской области, хотят перевезти на территорию музея истории крестьянского быта в деревне Насекина Тюменского района. Чтобы собрать часть необходимой суммы для этих целей, тюменские активисты запустили сбор на краудфандинговой платформе planeta.ru.

- Дом, который мы нашли, стоит на высоком берегу Туры в заброшенной деревне. Ему 120 лет, он плохо сохранился, но можно сделать реконструкцию. Роспись мы уже выкупили у хозяев, желательно выкупить и дом. Если мы сможем это сделать, то все, кто будет приезжать к нам в музей, смогут его увидеть, - рассказывает одна из организаторов Музея истории крестьянского быта Инна Нестерова.

У тюменской домовой росписи множество равнозначных названий - кармакская, цветочная, петушная, урало-сибирская. Это особая техника - двухцветный мазок с белильной разживкой.

По словам Инны Нестеровой, отхожий красильный промысел существовал в Тюменском уезде более 300 лет, его расцвет пришелся на конец XIX - начало XX века. Красильщики проживали недалеко от Тюмени, на реке Кармак, потому их называли тюменскими либо кармакскими.

- Тюменская роспись хорошо исследована в Свердловской области, однако в Тюменской области почти нет экспедиций, которые бы фиксировали ее. Но есть люди, которые говорят, что жили в таких домах. Недавно в деревне Антипино Нижнетавдинского района делали капитальный ремонт здания и обнаружили роспись. Мы работаем над тем, чтобы забытый тюменский промысел стал известен, - рассказывает девушка.

Реализовать проект инициативная группа рассчитывает к августу 2023 года, на краудфандинговой платформе активисты намерены собрать 500 тысяч рублей. Сбор завершится в марте 2022 года, сообщает «Тюменская линия».