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Экономика8 января 2022 4:28

Тюменские фермеры активно пользуются средствами кредитной потребительской кооперации

Средний размер займа составил 217,1 тысяч рублей
Марина Прохорова
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Тюменские фермеры активно пользуются средствами кредитной потребительской кооперации

Тюменские фермеры активно пользуются средствами кредитной потребительской кооперации

Фото: Вера Зенина

В первой половине 2021 года кредитные кооперативы Тюменской области выдали фермерам 1 128 займов на 244,9 миллиона рублей. Средний размер займа составил 217,1 тысяч рублей, сообщает «Тюменская линия».

Заемные ресурсы помогают фермерским хозяйствам развиваться и наращивать объемы производства. При это действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным портфелем (более 619,9 миллиона рублей) и способна обеспечить потребность личных подсобных хозяйств граждан доступными заемными ресурсами на развитие производства.

Членами кредитных кооперативов являются более 12,4 тысячи представителей малых форм хозяйствования, из них 96,1 % составляют граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.