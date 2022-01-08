Тюменские фермеры активно пользуются средствами кредитной потребительской кооперации Фото: Вера Зенина

В первой половине 2021 года кредитные кооперативы Тюменской области выдали фермерам 1 128 займов на 244,9 миллиона рублей. Средний размер займа составил 217,1 тысяч рублей, сообщает «Тюменская линия».

Заемные ресурсы помогают фермерским хозяйствам развиваться и наращивать объемы производства. При это действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным портфелем (более 619,9 миллиона рублей) и способна обеспечить потребность личных подсобных хозяйств граждан доступными заемными ресурсами на развитие производства.

Членами кредитных кооперативов являются более 12,4 тысячи представителей малых форм хозяйствования, из них 96,1 % составляют граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.