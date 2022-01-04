Тюменским школьникам предлагают побороться за звание лучшей спортивной команды страны

Фото: Российское движение школьников | РДШ, соцсети

Тюменские ученики могут принять участие во всероссийских спортивных фестивалях Российского движения школьников, которые пройдут с января по май 2022 года, сообщает «Тюменская линия».

Всего запланировано два спортивных фестиваля, каждый из которых пройдет в пять этапов. В январе состоятся внутришкольные состязания, в феврале определят победителей на муниципальном уровне, в марте выявят лучших в субъектах РФ, а в апреле - в федеральных округах. Финальные соревнования пройдут в мае в Москве.

Так, учащиеся 2-4 классов могут собрать команду и попробовать себя в «Веселых стартах», а ребятам в возрасте 16-17 лет предлагают проявить себя в «Игре отважных».

«Игра «Веселые старты» будет включать в себя девять эстафет - «Змейка», «Пингвины», «Навигатор», «Гимнастика», «Каракатица» и другие. Ребята выполнят задания на быстроту, ловкость, проявят свою силу, смекалку и командный дух. У старшеклассников задания сложнее. Им нужно пробежать дистанцию в один километр и пройти полосу препятствий с элементами ГТО.

Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию. Заявки на участие в «Веселых стартах» принимаются до конца января.