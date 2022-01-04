Жители Тобольска создадут новые необычные маршруты по родному городу Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

У жителей Тобольска появится возможность придумать и создать варианты новых тематических маршрутов для виртуального гида «Мартин, проводи». А поможет в их оформлении команда тобольского мультицентра «Моя территория», сообщает «Тюменская линия».

Напоминаем, что виртуальный гид водит жителей и гостей по нетипичным маршрутам Тобольска. Он был запущен на платформе Telegram летом 2021 года в рамках проекта по переосмыслению городской среды «Вектор улиц».

- Особенностью этого гида является то, что любой желающий, имея под рукой только телефон с установленным мессенджером Telegram, может пройти предложенные тематические маршруты, послушать истории о местах, улицах и людях Тобольска. Маршруты будут интересны не только туристам. Тоболяки тоже узнают много интересного о локациях, мимо которых они проходят каждый день, - рассказали в пресс-службе мультицентра.

На данный момент у гида Мартина есть два маршрута - «По стрит-артам» и «По Базарной площади». Присоединились к нему уже 455 человек.

- Проект «Вектор улиц» помогает переосмыслить городское пространство и стать центром притяжения креативных и инициативных молодых людей Тобольска, которые осознают необходимость совместной работы для комфортной городской среды, - добавили в мультицентре.