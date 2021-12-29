Тюменка попалась на уловки мошенников, инвестируя деньги в акции

Тюменка попала на уловки мошенников, инвестируя деньги в акции Фото: Татьяна Коркина

В полицию Тюмени обратилась местная жительница и сообщила, что попалась на уловки мошенников. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником финансовой организации и предложил инвестировать свои накопления в акции одной из компаний.

Женщина доверилась незнакомцу и перевела на предложенный счет больше 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее мы писали о том, что пенсионер из Винзилей перевел 61 тысячу рублей на «безопасный» счет мошенников. Мужчина не сразу понял, что стал жертвой жуликов.