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Здоровье29 декабря 2021 14:41

В Тюменской области закрыли два ковидных моногоспиталя

Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели сокращен на 610 коек
Виктория Терина
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В Тюменской области закрыли два ковидных моногоспиталя

В Тюменской области закрыли два ковидных моногоспиталя

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области закрыли два ковидных моногоспиталя, медицинские учреждения переходят на плановый режим работы. Это моногоспиталь в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» и больница ФМБА. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на онлайн-заседании областного оперативного штаба.

– Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели сокращен на 610 коек, – сообщила директор департамента здравоохранения.

С 27 декабря госпиталь «Градостроитель» принимает на реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19. А больница ФМБА начнет работать в обычном режиме со 2 января, сейчас там проходит дезинфекция.