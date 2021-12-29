В Тюменской области закрыли два ковидных моногоспиталя Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области закрыли два ковидных моногоспиталя, медицинские учреждения переходят на плановый режим работы. Это моногоспиталь в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» и больница ФМБА. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на онлайн-заседании областного оперативного штаба.

– Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели сокращен на 610 коек, – сообщила директор департамента здравоохранения.

С 27 декабря госпиталь «Градостроитель» принимает на реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19. А больница ФМБА начнет работать в обычном режиме со 2 января, сейчас там проходит дезинфекция.