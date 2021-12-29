Житель Ишимского района убил семейную пару и сжег их тела Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области накажут 58-летнего жителя Ишимского района. Присяжные заседатели признали его виновным в убийстве двоих людей.

– Установлено, что 21 декабря 2020 года в одном из частных домовладений в селе Боровое Ишимского района между супругами и обвиняемым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине и женщине телесные повреждения. Решив, что потерпевшие погибли, он накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег, – сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Благодаря работе следователей и сотрудников уголовного розыска подозреваемый задержан. Это знакомый погибших.

– После осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначены и проведены судебные экспертизы, а также иные следственные действия. В ближайшее время на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Тюменский областной суд вынесет свой приговор, – добавили в ведомстве.