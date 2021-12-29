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Здоровье29 декабря 2021 14:12

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 декабря 2021 года: умерли еще 15 человек

29 пациентов на ИВЛ
Виктория Терина
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 декабря 2021 года: умерли еще 15 человек

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 декабря 2021 года: умерли еще 15 человек

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 29 декабря увеличилось на 15 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 357 человек. Сейчас 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, в Тюменской области за сутки коронавирусом заболел еще 281 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 89 569 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 119 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 932 человека и выздоровели 42 776 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 458 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 022 летальных исхода, выздоровели 9 380 223 человека.