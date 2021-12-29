Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 декабря 2021 года: заболел 281 человек

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 декабря 2021 года Фото: Юлия Кучеренко

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 декабря увеличилось на 281. Всего с начала пандемии ковид подхватили 89 569 человек. Кроме того, 1 015 человек выздоровели после перенесенного коронавируса, за весь период вылечились 78 969 жителей региона. Из общего числа заболевших заражено 18 детей. Под медицинским наблюдением остаются 32 568 человек. 29 пациентов находятся на ИВЛ

От коронавируса вакцинированы 994 509 человек, полный курс прошли 937 267.

За последние сутки в России выявлено 21 119 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 932 человека и выздоровели 42 776 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 458 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 022 летальных исхода, выздоровели 9 380 223 человека.