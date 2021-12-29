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Общество29 декабря 2021 11:37

Надежда Казначеева покинула пост гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения

Исполняющим обязанности гендиректора ТКТО назначена Вероника Кирюшина
Виктория Терина
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Надежда Казначеева покинула пост гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения Фото: ТКТО

Надежда Казначеева покинула пост гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения Фото: ТКТО

Сегодня на совещании с руководителями ТКТО о своём решении уйти с поста генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения сообщила Надежда Казначеева. Надежда Михайловна отдала работе в объединении больше двух с половиной лет, успешно развивая все творческие направления.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер поблагодарила Казначееву за профессиональную и добросовестную работу и пожелала дальнейших успехов.

В пресс-службе ТКТО сообщили, что исполняющей обязанности генерального директора ТКТО назначена первый заместитель директора Вероника Кирюшина.

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