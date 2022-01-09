В тюменском фтизиопульмонологическом центре сократили время КТ-исследования пациентов

Фото: Клинический фтизиопульмонологический центр, соцсети

В отделении лучевой диагностики тюменского Областного клинического фтизиопульмонологического центра сократили время КТ-исследования пациентов, направленных из Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Это стало возможным благодаря улучшению маршрутизации.

Данная мера оказалась своевременной, поскольку в Тюменской области доля ВИЧ-инфицированных среди пациентов с туберкулезом от числа всех состоящих на туберкулезном учете остается высокой (за 11 месяцев 2021 года их процент из 1 265 пациентов, состоящих на учете в ОКФЦ, составил 41,7 %).

- Используя бережливые технологии, нам удалось упростить запись пациентов на КТ, сделать возможным направление экстренных больных на исследование в день обращения, а также исключить пересечение потоков пациентов, - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики ОКФЦ Екатерина Аскарова.

По словам участкового врача-фтизиатра Татьяны, результат проекта по маршрутизации оказался удачным.

- Теперь пациентам из Центра-СПИД, у которых во время КТ обнаруживаются патологии, в этот же день проводится полноценное дообследование и назначается лечение. Благодаря этому снижается количество запущенных форм туберкулеза, повышается число выздоровевших, - добавила медик.