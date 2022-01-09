Тюменцам рассказали, как правильно давать кошкам таблетки Фото: pixabay.com

Не секрет, что дать кошке таблетку - задача не из легких. Животное начинает вырываться и царапаться, стараясь убежать и спрятаться. По мнению ветеринаров, хвостатые практически так же «любят» пить таблетки, как дети. Но что же делать, когда препарат нужно давать обязательно, например, для профилактики глистных инвазий? На этот вопрос ответила эксперт Мария Нефедова.

- Не всякую таблетку можно смешивать с пищей, что пытаются делать большинство хозяев. Но если таких ограничений нет, то стоит выбрать самое любимое кошачье лакомство, чуть-чуть сырого фарша из филе телятины, куда и нужно добавить измельченную в порошок таблетку. Также можно истолочь лекарство, смешать его со сметаной, а потом намазать ею носик малыша. Питомец будет слизывать ее вместе с измельченной таблеткой. Также лекарство в пасть кошки можно влить с помощью шприца, - рассказала девушка.

Однако есть способ проще. Для этого надо взять кошку за шиворот навесу, а в приоткрывшийся рот положить таблетку и легонько погладить по нижней челюсти. Тогда даже самый капризный котик буквально за секунду проглотит лекарство. Процедуру выполнять лучше утром - еще до первого кормления.

После приема препарата желательно понаблюдать за животным хотя бы несколько минут, так как некоторые питомцы могут выплевывать таблетки.

Ни в коем случае не следует бить кошку, если она пытается вырваться. Напротив, следует действовать максимально спокойно, разговаривая с животным тихим голосом. А когда лекарство точно будет внутри, животному можно дать лакомство в знак поощрения.