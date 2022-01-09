Полюбившийся тюменцам этнофестиваль «Небо и Земля» пройдет в июне

Фото: Этнофестиваль Небо и Земля - 2022 Тюмень, соцсети

Под Тюменью вновь пройдет всеми любимый музыкальный этнофестиваль «Небо и Земля». Он будет немного другим, но организаторы рады, что удалось сохранить любимый бренд, сообщает «Вслух.ру».

Напоминаем, что у прежних организаторов праздника появились собственные планы на дальнейшую работу, поэтому каждый решил пойти своими дорогами.

- Стало тяжело тащить на горбу такой большой фестиваль. У нас растут семьи, растет нагрузка, может, мы уже старыми стали, - полушутя признался Александр Арбатский.

Но сегодня он снова готов вместе со своей командой кураторов взяться за дело. Даже утверждены даты следующего этнофестиваля - с 9 по 13 июня 2022 года. Площадка проведения останется прежней - экополис «Фестивальный».

- Фест состоится на прежней площадке, в прежнем формате, с прежними локациями, но с обновленной интересной программой, - обещают организаторы.

Известно, что будет много этники, сотни развивающих программ, море зажигательных танцев, «охапка» оздоровительных тем и много всего интересного.