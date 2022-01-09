Тюменцы могут начать новый 2022 год с добрых дел Фото: Ольга Крыльцова

Наступил новый 2022 год, который, несмотря на всевозможные сложности, лучшего всего начать с добрых дел, которые способны изменить жизнь окружающих. В частности, речь идет о благотворительности, ведь даже самая небольшая сумма способна помочь в борьбе с неизлечимым заболеванием.

Маргарита Булатова из Ишима (так называемая «девочка-бабочка», по аналогии с хрупкостью крыльев бабочки) с самых первых дней жизни ведет борьбу с буллезным эпидермолизом - генетическим заболеванием, характеризующимся ранимостью кожи и ее чувствительностью к незначительной механической травме. Она нуждается в регулярном приеме обезболивающих, прочих медикаментов и дорогостоящих операциях. Координаты для финансовой помощь можно уточнить у ее мамы Надежды Булатовой в соцсети «ВКонтакте».

Также в помощи нуждаются и братья наши меньшие. Приюты для животных и волонтерские объединения часто испытывают острую нехватку финансовых средств для закупки кормов и всего необходимого для кошек и собак: «Потеряшки», Кошки из Alice , Помощь Бездомным Животным «ЖиВи», Дом «Мурка и Васька» имени И.В. Карповой и Приют «Лучший друг».

При желании каждый тюменец может сделать доброе дело и помочь окружающим, сообщает «Тюменская область сегодня».