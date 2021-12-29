Сотрудники Сбера исполнили желания детей на благотворительной акции «Елка желаний»

Фото предоставлено КП

В Тюменской области сотрудники Сбера поддержали благотворительную акцию «Елка желаний». Благодаря их участию было исполнено более 30 желаний детей из многодетных и малообеспеченных семей Тюменского, Сладковского, Казанского, Голышмановского и Омутинского районов. Организатором акции традиционно выступило Тюменское отделение Российского детского фонда.

Фото предоставлено КП

В письмах-открытках дети писали разные пожелания. Кто-то мечтал о мягкой игрушке, машинке на пульте управления, коньках, лыжах, велосипеде или о творческом наборе. Ребята постарше просили ноутбуки, телефоны, планшеты, которые стали неотъемлемой частью учебного процесса на удаленке. Все собранные подарки для детей были переданы в подшефное учреждение для дальнейшего вручения адресатам.

– Уверен, что все новогодние подарки от сотрудников Сбера принесут детям огромную радость и, конечно, пользу. В этом году было много писем с просьбой подарить различные гаджеты для организации эффективного дистанционного учебного процесса. Конечно же, мы понимаем, что пандемия коронавирусной инфекции стала катализатором изменений в сфере образования в регионах, усилив процессы её цифровизации. Мне радостно, что в нашем отделении работает столько неравнодушных коллег, ежегодно принимающих участие в различных благотворительных акциях с большим желанием. Уверен, что то добро, которое делает команда Сбера, вернется ещё в большем размере, – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.