В Тюменском районе помогают землякам, оказавшимся без паспорта Фото: Вера Зенина

Жителям Тюменского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, готовы помочь в урегулировании правового статуса и восстановлении документов. Об этом рассказали в пресс-службе главы Тюменского района.

- Паспорт гражданина РФ - основной документ, удостоверяющий его личность, его обязаны иметь все граждане страны, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на ее территории,- напомнила начальник отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела внутренних дел РФ «Тюменский», подполковник полиции Любовь Пуртова.

Поэтапная замена паспортов СССР на паспорт гражданина РФ проводилась с 1 октября 1997 года по 1 июля 2004 года, но пока что не все его оформили и, соответственно, продолжают жить без документов, в том числе и в Тюменском районе. Часто это люди, которые приехали в страну много лет назад, с родителями, которые не позаботились об оформлении документов, или те, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Всего в 2021 году в отдел по вопросам миграции обратилось более 20 жителей Тюменского района, у которых возникли проблемы при получении документов - третья часть обращений со всей области. Специалисты уверяют, что медлить с решением такого вопроса не стоит.