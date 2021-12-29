Дети-сироты получили ключи от новых квартир в Омутинском Фото: Официальное сообщество Тюменской области

В селе Омутинское дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, получили ключи от квартир в новом трехэтажном доме. Им дали 48 однокомнатных и три трехкомнатные квартиры.

Дом построили быстро благодаря современным строительным технологиям. Рядом находятся стадион, спорткомплекс, школа, больница, магазины и другие необходимые для жизни объекты. Новый многоквартирный дом в Омутинском районе практически закроет очередность на жилье для детей-сирот на 2021 год. Через пять лет, если жильцы выполнят все обязательства, они получат право оформить жилплощадь в собственность.

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