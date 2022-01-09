Тюменцам рассказали, какой оттенок стал фаворитом 2022 года

Фото: www.pantone.ru

Компания Pantone, которая по праву считается общепризнанным мировым авторитетом в области цвета, выбрала фаворита 2022 года. Им стал оттенок Very Peri - синий цвет с фиолетово-красным подтоном, сообщает «Мегатюмень».

- Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком, Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность, - прокомментировали специалисты компании.

По словам питерского коуч-стилиста Ирины Каховской, цвет года отлично сочетается с бежевым, монохроматической гаммой, желтым, оранжевым и всей мятно-зеленой гаммой.

- Это невероятно женственный цвет. Не приторно-сладкий, в меру будоражащий, чувственный. Он отлично смотрится на разных фактурах и текстурах: от кожи до шелка, от хлопка до вязаных вещей, - комментирует стилист.