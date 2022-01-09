Тюменские моржи готовятся к чемпионату мира в Петрозаводске

Фото: "АквАйСпорт-Тюмень"

Моржи Тюменской области готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Петрозаводске с 21 по 26 марта. В команду войдут 20-25 человек.

В ноябре 2021 года в центре «АквАйСпорт-Тюмень» прошел отбор кандидатов в сборную. Каждый претендент проплыл несколько дистанций. Задачей было уложиться в контрольное время. Всего отбор прошли 25 спортсменов.

- В ближайшее время их ждут интенсивные тренировки в бассейне и проруби. В начале марта в Тобольске состоятся контрольные соревнования, по итогам которых и будет определен окончательный состав команды, - рассказал тренер сборной, член центра «АквАйСпорт-Тюмень» Альберт Собиров.

Кстати, организаторы в Петрозаводске приготовили для спортсменов несколько новшеств. Так, заплывы будут проходить в 25-метровом бассейне на Онежском озере, причем вместо восьми предполагается подготовить десять дорожек.

Впервые время заплывов будет отсекаться с использованием электронной системы финиша, как это предусмотрено в соревнованиях по обычному плаванию. А для успешного проведения соревнований организаторы обновили систему хронометража. Теперь команды стартера и стартовый звуковой сигнал будут слышны на каждой дорожке.

Внесены изменения и в плавательную программу. Так, из нее исключены заплывы на 450 метров вольным стилем. Но добавлена к двум эстафетам третья - комбинированная 4х25 метров. В данной эстафете первый этап спортсмены плывут баттерфляем, два следующих этапа - брасом и заключительный этап - вольным стилем.