В Тюменской области начнут помогать детям, впервые получившим инвалидность Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области запускают пилотный социальный проект, направленный на отработку стандартов по реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность. Он призван помочь ребятам от 4 до 17 лет. Об этом сообщили в областном департамента соцразвития.

Отбором участников программы будет заниматься бюро медико-социальной экспертизы. В проекте задействуют восемь организаций социального обслуживания, включая ведущие реабилитационные центры области - Пышма, Родник и Областной центр реабилитации инвалидов. Дети будет получать помощь в стационарной и полустационарной формах.

Всего в проекте планируется задействовать около 840 человек. На каждого участника будет заведен специальный документ по технологии электронного сертификата.