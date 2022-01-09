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Общество9 января 2022 3:14

В Тюменской области начнут помогать детям, впервые получившим инвалидность

Они будут участвовать в специальном проекте
Марина Прохорова
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В Тюменской области начнут помогать детям, впервые получившим инвалидность

В Тюменской области начнут помогать детям, впервые получившим инвалидность

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области запускают пилотный социальный проект, направленный на отработку стандартов по реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность. Он призван помочь ребятам от 4 до 17 лет. Об этом сообщили в областном департамента соцразвития.

Отбором участников программы будет заниматься бюро медико-социальной экспертизы. В проекте задействуют восемь организаций социального обслуживания, включая ведущие реабилитационные центры области - Пышма, Родник и Областной центр реабилитации инвалидов. Дети будет получать помощь в стационарной и полустационарной формах.

Всего в проекте планируется задействовать около 840 человек. На каждого участника будет заведен специальный документ по технологии электронного сертификата.