За прошедший год в Тюменской области капитально отремонтировали 260 километров дорог

По данным Главного управления строительства региона, за 2021 год в Тюменской области капитально отремонтировали 260 километров дорог. Также был завершен ремонт двух мостов: через реку Карамель в Ишимском районе и через реку Протока в Казанском районе.

Кроме того, специалисты отремонтировали участки автодорог Тюмень - Боровский - Богандинский и Богандинка - Червишево - Чаплык. А на протяжении 120 километров федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск завершилась капитальная реконструкция по расширению полос - теперь их четыре.

В Тобольске за этот дорожный сезон привели в порядок 18,5 километров дорог, построили около 5 километров тротуаров и 4,7 тысяч квадратных метров парковок на 380 машиномест. Реализованы три проекта в Нижнем посаде: отремонтированы и устроены тротуары по улице Ленина и Кирова, устроены парковки по улице Хохрякова.

Кроме того, в Тюменском районе отремонтировали более 60 километров дорог в 19 муниципальных образованиях.