Тюменские врачи провели сложную операцию на сердце, заменив пациенту всю грудную аорту

Фото: ОКБ №1

В тюменской ОКБ№1 успешно провели сложную операцию на сердце 46-летнему мужчине, которого доставили с резкой болью в груди. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, диагностика показала расслоение аорты.

- В подобной ситуации крайне важно быстро оказать помощь. Каждый час промедления увеличивает риск неблагоприятного исхода на 10%. Пациенту заменили всю грудную аорту - начиная от аортального клапана и заканчивая нисходящей грудной аортой, - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №1 Никита Стогний.

Тотальное протезирование главного сосуда длилось 13 часов. Все это время в операционной трудились 12 специалистов: хирурги, медицинские сестры, анестезиологи, санитарки, перфузиолог и другие.

- Такие сложные операции часто выполняют в условиях гипотермии, когда кровь нужно охладить до 18 градусов. Это снижает потребность в кислороде, метаболитах. Затем необходимо вовремя начать согревать организм, - рассказал врач-перфузиолог отделения анестезиологии и реанимации №1 Артем Дарсигов.

По окончании основного этапа операции подключается искусственная вентиляция легких. Объем крови из аппарата перемещается в организм, и сердце начинает биться вновь.