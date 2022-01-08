В 2022 году более 4 тысяч тюменцев смогут поработать в «Отрядах мэра»

Фото: отряды-мэра.рф.

В 2022 году в «Отряды мэра» предполагается трудоустроить 4 605 участников, из которых 4 500 - несовершеннолетние от 14 лет и 105 - от 18 лет, сообщает «Вслух.ру».

Сейчас для ребят открыты 46 направлений. Они могут попробовать себя в качестве помощников художника-оформителя, ассистента звукооператора, судьи по спорту, закройщиков, специалистов по маркетингу, администраторов, регистраторов, методистов-инструкторов и т.д. Средняя оплата труда в «Отрядах» в 2022 году составит 4 362 рубля.

- Программа «Отряды мэра» успешно реализуется больше 20 лет. Традиционно более 4,5 тысячи ребят могут быть трудоустроены в летний период, в целом за 2021 год работу получили более 11,5 тысячи несовершеннолетних. С каждым годом увеличиваем количество профессий, где ребята могут себя проявить, попробовать во взрослой жизни, - говорит глава города Руслан Кухарук.

На последнем заседании в гордуме поступило предложение увеличить количество мест в «Отрядах мэра», подобные обращения поступают и от населения.

- Вопрос не столько в финансовой составляющей заработка. Должна быть слаженная работа по обеспечению безопасного трудоустройства ребят. Все вопросы по расширению должны проводиться в тесном контакте с бизнесом, - прокомментировал градоначальник.