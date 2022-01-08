Заморские и не только: тюменка собрала коллекцию из 870 ластиков

Тюменка собрала коллекцию из 870 ластиков Фото: Вера Зенина

Ластик, резинка, иногда «стиралка» - так называют маленький кусочек резины, который помогает убрать нарисованное карандашом или написанное шариковой ручкой. Тюменка Анна Кажанова собрала коллекцию из 870 ластиков, начав это делать еще со школы.

- Удивительно, но оказывается, что моей коллекции уже 30 лет! Я помню, как все начиналось. В третьем классе, когда было 23 февраля, девочки решили подарить одноклассникам блокнот, карандаш и ластик. Я как раз отвечала за покупку стирательных резинок, и то ли плохо считала, то ли перестраховывалась, то ли все наборы мне так понравились, что ластиков я купила с лихвой. После праздника у меня остались: синий и коричневый ежики и два розовых слона, - вспоминает Анна.

Эти ежики и слоны как раз стали первыми экземплярами. В школе Анна, как и другие одноклассники того времени, пользовалась ластиками отечественного производства, а позже появились и «заморские» - яркие, ароматизированные.

- Сейчас у меня есть ластики из 14 стран мира (США, Италия, Франция, Монголия, Казахстан, Швейцария, Кипр, Вьетнам, Украина, Китай и т.д.) Но, лично для меня ценность коллекции не в том, сколько она стоит и даже не в том, что приобреталась в разах странах мира и пополнилась действительно редкими экземплярами, - комментирует девушка.