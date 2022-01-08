Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 января 2022 12:19

Заморские и не только: тюменка собрала коллекцию из 870 ластиков

Она считает, что стирательная резинка помогает сделать работу идеальной
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменка собрала коллекцию из 870 ластиков

Тюменка собрала коллекцию из 870 ластиков

Фото: Вера Зенина

Ластик, резинка, иногда «стиралка» - так называют маленький кусочек резины, который помогает убрать нарисованное карандашом или написанное шариковой ручкой. Тюменка Анна Кажанова собрала коллекцию из 870 ластиков, начав это делать еще со школы.

- Удивительно, но оказывается, что моей коллекции уже 30 лет! Я помню, как все начиналось. В третьем классе, когда было 23 февраля, девочки решили подарить одноклассникам блокнот, карандаш и ластик. Я как раз отвечала за покупку стирательных резинок, и то ли плохо считала, то ли перестраховывалась, то ли все наборы мне так понравились, что ластиков я купила с лихвой. После праздника у меня остались: синий и коричневый ежики и два розовых слона, - вспоминает Анна.

Эти ежики и слоны как раз стали первыми экземплярами. В школе Анна, как и другие одноклассники того времени, пользовалась ластиками отечественного производства, а позже появились и «заморские» - яркие, ароматизированные.

- Сейчас у меня есть ластики из 14 стран мира (США, Италия, Франция, Монголия, Казахстан, Швейцария, Кипр, Вьетнам, Украина, Китай и т.д.) Но, лично для меня ценность коллекции не в том, сколько она стоит и даже не в том, что приобреталась в разах странах мира и пополнилась действительно редкими экземплярами, - комментирует девушка.