Жительница Ишима поругалась с собутыльником, забрала у него телефон и музыкальный центр Фото: Татьяна Коркина

В полицию Ишима обратился 52-летний местный житель и заявил на свою знакомую, с которой они выпивали у него дома. Во время застолья они поругались, и женщина ушла, а на следующий день вернулась и забрала у хозяина дома сотовый телефон и музыкальный центр.

Полицейские задержали подозреваемую, ранее неоднократно судимую 42-летнюю жительницу Ишима. Злоумышленница подтвердила, что в тот день она ругалась с товарищем, а после этого отправилась домой. На следующий день она вернулась к потерпевшему, чтобы выяснить отношения до конца. Забрав телефон и технику, женщина скрылась с места происшествия. Имущество вернут законному владельцу, а вот подозреваемая, скорее всего, отправится за решетку.

Против нее возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Женщина находится под подпиской о невыезде.