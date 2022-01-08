Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 января 2022 8:19

В Тюменской области работает программа профобучения молодых мам

Женщины сами могут выбрать направление обучения
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюменской области работает программа профобучения молодых мам

В Тюменской области работает программа профобучения молодых мам

Фото: Ольга Крыльцова

В 2022 году в Тюменской области продолжит работать программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Об этом сообщили в областном департамента труда и занятости населения.

В 2021 году участницы, обратившиеся в центры занятости, уже получили социальные сертификаты и прошли обучение по выбранным программам. По словам женщин, главное преимущество программы заключается в ее возможности самостоятельно выбрать образовательную организацию и направление обучения.

Также мамы, находящиеся в декретном отпуске, отмечают удобство дистанционного формата. Часть женщин выбрали направления обучения, которые напрямую связаны с их профессией.

Подробнее о проекте можно узнать на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.