В Тюменской области работает программа профобучения молодых мам Фото: Ольга Крыльцова

В 2022 году в Тюменской области продолжит работать программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Об этом сообщили в областном департамента труда и занятости населения.

В 2021 году участницы, обратившиеся в центры занятости, уже получили социальные сертификаты и прошли обучение по выбранным программам. По словам женщин, главное преимущество программы заключается в ее возможности самостоятельно выбрать образовательную организацию и направление обучения.

Также мамы, находящиеся в декретном отпуске, отмечают удобство дистанционного формата. Часть женщин выбрали направления обучения, которые напрямую связаны с их профессией.

Подробнее о проекте можно узнать на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.