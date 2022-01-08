Диетолог порекомендовала тюменцам налегать на мандарины Фото: pixabay.com

Зимой, когда так не хватает тепла, солнца и натуральных витаминов, в рационе обязательно должны быть оранжевые и красные фрукты и овощи: хурма, апельсины, лимоны, тыква, морковь и, конечно же, мандарины.

Без последних, кстати, сложно представить зиму и новогодние праздники. Мандарины не только вкусные, но и весьма полезные фрукты. Например, в них содержится 44% суточной нормы аскорбиновой кислоты, есть калий, магний, кальций и витамины группы В.

- Также положительное свойство мандаринов в том, что они растут на деревьях и, соответственно, тяжелых металлов и радионуклидов в них намного меньше. Кроме того, у них низкая энергетическая ценность - всего 53 килокалории. Мандарины укрепляют иммунитет за счет витаминов и микроэлементов, а еще нормализуют работу кишечника, так как в них содержатся пищевые волокна, - рассказала диетолог Елена Дороднева.

Кожура этих ярких фруктов содержит эфирные масла, обладающие хорошим антистрессовым действием. Однако, несмотря на всю пользу, мандарины - высокоаллергенные фрукты, поэтому в день их можно есть не более пяти штук, а за раз лучше ограничиться одним или двумя.

Хранить их можно до 1,5 месяцев, если в холодильнике - еще дольше. Перед употреблением нужно помыть либо с мылом, либо специальными моющими средствами для фруктов и овощей, сообщает «Мегатюмень».