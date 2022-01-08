Первый или последний: какой этаж выбрать при покупке квартиры в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

Покупатели нового жилья всегда стараются избегать крайних этажей, отдавая предпочтение средним. Хорошо, когда выбор есть, но бывает, что остается лишь два варианта - первый или последний этаж, при этом сама квартира выглядит весьма презентабельно.

Что же тогда делать? Ответ на этот вопрос дала риэлтор Галия Богатырева.

- Предпочтительнее выбор остановить на последнем этаже. Здесь есть несомненные преимущества: лучшие виды из окна, соседи сверху не топают, да и перепродать жилье будет проще, поскольку на него спрос выше. Первый этаж проигрывает, его опасаются из-за возможной влажности подвала, рядом могут быть парковки, от которых специфические запахи, и небезопасность также снижают ценность квартиры, - рассказала специалист.

Говоря о верхних этажах - единственное, что может пугать будущих жильцов, это плохая кровля. Однако наличие техэтажа этот вопрос снимает.

- В новостройках уходят от использования технического этажа, там располагается, как правило, неиспользуемая кровля. Строится она качественно, никто не жалуется на протечку, а вот преимущества очевидны - это увеличенная высота потолков - 3 метра и больше. И в цене они бывают, соответственно, дороже, - прокомментировала риэлтор.

И все же, по словам специалиста, некоторые выбирают именно первые этажи, считая, что он решит их прошлые проблемы.

- Семья с маленькими детьми, устав от претензий соседей, которые постоянно жаловались на шумных малышей, решила, что первый этаж - лучший вариант. Такой же выбор делают пожилые люди и маломобильные граждане, для которых подъем связан с определенными сложностями, - отметила Галия.