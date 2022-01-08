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Общество8 января 2022 4:05

Юные инспекторы движения Тюменской области занимают призовые места во всероссийских конкурсах

Всего в регионе существует 427 отрядов
Марина Прохорова
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Юные инспекторы движения Тюменской области занимают призовые места во всероссийских конкурсах

Юные инспекторы движения Тюменской области занимают призовые места во всероссийских конкурсах

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области в 2021 году действовали 427 отрядов юных инспекторов, в которые входили 5 524 участника. Такие творческие объединения, созданные в школах, помогают в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропагандируют правила дорожного движения среди ребят. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Юные инспекторы выпускают стенгазеты, информационные вестники и школьные радиопередачи по безопасности на дорогах. Организовывают агитбригады, конкурсы, викторины и минутки безопасности для малышей. Участвуют в соревнованиях и конкурсах, составляют маршруты безопасного подхода к школе и многое другое.

Кстати, команда Тюменской области с 2003 года занимает призовые места во Всероссийских конкурсах «Безопасное колесо». В 2018 году ребята стали победителями, а в 2019 году завоевала 3-е место. В 2020 году конкурс не проходил в связи с эпидемиологической обстановкой.

В 2021 году инспекторы движения из 9-ти образовательных учреждений Тюмени, Тобольска, Тюменского и Омутинского районов приняли участие во втором Всероссийском форуме ЮИД. Ребята из Аромашево одержали победу во Всероссийском первенстве по автомногоборью среди подростков 14-17-ти лет. Второе место завоевала команда Республики Башкортостан, третье - подростки из омской области.