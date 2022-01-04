Тюменский диетолог советует горожанам избегать майонеза в праздничных блюдах Фото: pixabay.com

Новогодние праздники продолжаются и мало какой стол в эти дни обходится без любимых салатов «Оливье» и «Селедка под шубой», которые просто невозможно представить без майонеза.

По словам диетолога Елены Дородневой, достаточно посмотреть на процент жира, чтобы понять, что одного этого соуса достаточно, чтобы сделать любой продукт тяжелым. Например, в популярном «Провансале» доля жира 67%.

- Вообще, майонезом считается только тот продукт, в котором массовая доля жира более 50%. Ведь чем больше жирность продукта, тем больше устойчивость его консистенции. Поэтому «низкокалорийный», «диетический», «легкий» майонезы - рекламная уловка. В них может быть меньше растительного масла и калорий, зато больше других неаппетитных добавок: различных подсластителей, стабилизаторов, эмульгаторов, - отметила специалист.

Единственный способ сделать салаты менее вредными - заменить майонез другими соусами, например, сметаной или натуральным йогуртом с горчицей и лимонным соком. Неплохая заправка для салатов - соус песто из базилика, чеснока и оливкового масла.

Но если отказаться от майонеза совсем не получается, то нужно развести его с 10%-й сметаной, вкус будет как у майонеза, но вреда меньше, сообщает «Мегатюмень».