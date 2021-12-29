Водитель из Тюмени наказан за буксировку сноубордиста Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель из Тюмени получил штраф за буксировку сноубордиста. Видеозапись этой опасной поездки разлетелась по соцсетям и попала в руки ГИБДД.

Инспекторы установили и привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД водителя автомобиля «УАЗ-Патриот», буксировавшего по улице Мельникайте человека на сноуборде. 22-летний водитель УАЗа рассказал, что нарушал ПДД со своим приятелем ради развлечения. Сноубордист уже имеет опыт катания и был уверен в том, что поездка для них будет безопасной. Поэтому парни решили таким способом испытать свои возможности на заснеженной дороге.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажира. Кстати, ранее молодой человек, водительский стаж за рулем которого менее двух лет, 55 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе 20 раз за отсутствие страховки, 18 – за управление автомобилем с незаконной тонировкой стекол и 5 раз – за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.