Житель Тюмени рассказал, как дает вторую жизнь виниловым пластинкам и проигрывателям Фото: pixabay.com

Тюменец Александр Лейман выбрал для себя необычное хобби - собирать пластинки и проигрыватели. Парень дает вторую жизнь всему, что находит на барахолке.

Больше других Александру нравятся треки 50-60-х годов, когда для записи не использовали компьютерные технологии. Что касается проигрывателей, то у него есть аппарат западно-германской фирмы ILAC - одного из законодателей и изготовителей магнитного звукоснимателя. Есть патефон завода «Молот», выпущенный в 1935 году, - его Александр заводит вручную, нужно около 40 оборотов. Другая гордость коллекции - аппарат Бердского радиозавода 1989 года.

Александр любит слушать пластинки и пересобирать проигрыватели, но на этом его увлечение музыкой не заканчивается. Тюменец мечтает открыть студию звукозаписи.

- Мечтаю, чтобы был полный цикл - от записи до воспроизведения, потому что как бы ни совершенствовали аудиосистему, мы упираемся в то, что она несовершенна. Во всем многообразии пластинок и записей только единицы цепляют эмоционально и достойны быть в коллекции. Это беда современной эпохи, - поделился коллекционер.