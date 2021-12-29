Новогодняя ночь у энергетиков – в режиме повышенной готовности

Фото предоставлено КП

В СУЭНКО определились, как энергокомпания будет работать в новогодние праздники. 31 декабря энергетики перейдут на работу в режиме повышенной готовности.

Энергетики усилят контроль работы сетей на весь период праздников. Вся информация о режимах работы электросетевого комплекса в Курганской и Тюменской областях будет стекаться в оперативно-ситуационный центр компании. В случае нештатных ситуаций 194 аварийно-восстановительные бригады и более 900 энергетиков будут готовы оперативно восстановить электроснабжение потребителей. Все праздники на дежурстве будут технические руководители компании.

Проводить на энергообъектах плановые работы и отключать для этого электроэнергию в праздничные дни запрещено.

Центры обслуживания клиентов в Тюменской и Курганской областях с 31 декабря по 9 января не работают, однако в энергокомпанию можно обратиться через личный кабинет на сайте suenco.ru. 10 января 2022 года офисы обслуживания клиентов начнут работу: на территории Тюменской области – дистанционно, в Зауралье – по предварительной записи.

Сибирско-Уральская энергетическая компания – межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 40 тысяч км, на балансе находятся почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 196 тыс. у. е.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 147 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.

Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.

Сейчас в СУЭНКО работают более 4 500 человек.