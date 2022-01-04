Тюменцев приглашают активно провести время на ледовых площадках и кортах

Фото: "Тюмень Топчик"

Новый год уже вступил в свои права, отгремели салюты, доедены салаты, и теперь пришло время активно проводить каникулы. Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политики, в этом году в Тюмени работает более 124 ледовых объектов, в том числе 97 хоккейных кортов и 27 ледовых площадок.

Кроме того, массовые катания на коньках будет принимать новый большой каток в районе Масловского взвоза, где, помимо ледового покрытия площадью 1 800 квадратных метров, будет организован обогреваемый шатер с услугой проката и заточки коньков. Также здесь найдется место, где можно согреться с помощью горячих напитков.

Подробнее со списком площадок и кортов можно ознакомиться в сообществе «Спорт Тюмени для всех» во вкладке «Хоккейные корты и ледовые площадки 2021 - 2022».