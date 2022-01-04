Тюменцы узнали, как сохранить здоровье собаки зимой Фото: Вера Зенина

С наступлением холодов во всех домах включают отопление, однако долгожданное тепло может привести к нарушению здоровья у собак - высыхают слизистые, трескается нос и кожа на подушечках лап, линька длиться дольше, а шерсть - портится.

- У собак, живущих в квартире, линька порой зависит не только от времени года. Дело в том, что животные живут в неестественных условиях, поэтому у них, порой, нет четкого разграничения минусовых и плюсовых температур. Из-за того, что климат в квартире примерно одинаковый, обновление шерсти может вообще длиться круглый год, - говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Советами, как «пережить» зиму с длинношерстной собакой, поделилась владелец двух сибирских хаски Оксана Загорская.

- У нас собаки с богатым подшерстком, которые начинают жутко линять с наступлением зимы. Поэтому главным инструментом в доме становится фурминатор - основательно вычесываем шерсть по два раза в неделю. Иногда записываемся на экспресс-линьку, хорошо помогает, а во время мытья используем специальные шампуни, - рассказала собаковод.

Также хозяйка северных ездовых собак рекомендует поддерживать в квартире достаточный уровень влажности и комфортную температуру, сообщает «Мегатюмень».