В Голышмановскую больницу поступило новое офтальмологическое оборудование Фото: pixabay.com

В Областную больницу №11 р.п. Голышманово поступило новое офтальмологическое оборудование - 12 портативных тонометров для измерения внутриглазного давления (ВГД). Аппараты уже распределили по филиалам больницы – они пополнили оснащение отделений профилактики и кабинетов врачей-офтальмологов.

Цифровые портативные приборы просты и удобны в использовании. По словам врача-офтальмолога филиала №1 (с. Омутинское) Виктора Муравьева, процедура измерения внутриглазного давления не причиняет дискомфорта пациентам. Не надо снимать контактные линзы, не используются анестетики и какие-либо расходные материалы, что позволяет экономить и время, и средства.

Также новая методика позволяет проводить диагностику ВГД в клинических случаях различной сложности.

Отметим, что аппараты закуплены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области.