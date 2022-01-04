Диетологи не рекомендуют тюменцам худеть с помощью детокс-чаев Фото: Ольга Крыльцова

Избавиться от лишних килограммов без каких-либо усилий - мечта многих. Этим как раз и пользуются некоторые производители товаров, например, детокс-чаев. По их словам, помимо пользы от натуральных добавок, входящих в состав, выпивая этот напиток, можно еще и похудеть.

- Даже с самого лучше детокс-чая похудеть нельзя, потому что лишние килограммы уходят только при дефиците калорий, когда расход превышает количество поступаемой энергии. Никакие продукты не могут вызывать снижение веса само по себе, - говорит врач-диетолог Елена Феликсовна.

Небольшое снижение веса, после употребления подобных продуктов, достигается за счет их мочегонного и слабительного эффекта. Некоторые детокс-чаи содержат травы моделирующие аппетит, например, крапива, одуванчик и имбирь. Практически во всех напитках для снижения веса есть экстракт сенны, обладающий слабительным эффектом.

Однако, несмотря на достаточно безобидный состав, постоянно пить такие напитки специалисты не рекомендуют.