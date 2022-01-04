Жители Тюмени смогут увидеть инсталляцию из радиоприемников

Фото: личная страница Константина Рослякова в соцсети

Главным событием января для тюменцев станет выставка художника Константина Рослякова. Его новый проект носит название «Встречи во внешнем», сообщает «Вслух.ру».

Автор создал арт-объекты, которые формируют связи материальных сред в нетипичных сочетаниях. Препарированные радиоприемники, аппараты графической интерпретации звука и шума - на время выставочный зал превращается в мир, где нет человека.

- «Встречи во внешнем» - пример осознанной практики смешивания, сочетания стихий и материальных сред: фигура художника изымается из нарратива, и на сцену выходят deep media. Художник расколдовывает таинство собственного внутреннего творческого акта, запуская доступ в непрерывный творческий процесс, окружающий нас во внешнем мире, который мы ежесекундно наблюдаем, но очень часто упускаем из виду. Мы зачарованно следим за тем, как линеарность вступает в игру с пористостью, как твердое принимает форму пустого, как плоское изображение обретает объем и движение, как свет соседствует с материальностью куба и срезает ее, - отметил куратор проекта Герман Преображенский.

Выставка будет работать весь январь в центре «Контора пароходства» на набережной реки Туры. Для посещения нужен QR-код.