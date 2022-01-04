Юные инспекторы движения провели занятия со сверстниками из Нижней Тавды Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД совместно с ребятами из отрядом ЮИД провели уроки безопасности дорожного движения для воспитанников пришкольного лагеря в селе Нижняя Тавда. Об этом рассказали в пресс-службе госавтоинспекции по Тюменской области.

ЮИДовцы провели со слушателями мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, наглядно показали принцип их работы с помощью фотовспышки и рекомендовали использовать сразу несколько предметов со световозвращающей поверхностью, чтобы стать заметнее на дороге.

Также юные инспекторы движения напомнили сверстникам, каким образом велосипедисты и пешеходы должны безопасно двигаться по сельским улицам и вручили им памятки.

Автоинспекторы разъяснили ребятам ПДД для пешеходов и велосипедистов, а также правила безопасного поведения в школьном автобусе и правила применения ремней безопасности.

Кроме того, инструктажи проведены с водителем автобуса и педагогами, которые сопровождают школьников в поездках.