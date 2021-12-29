Погода на 29 декабря 2021 года в Тюмени: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 29 декабря, в Тюмени будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем в северных районах пройдет небольшой снег, в отдельных районах изморозь, ветер юго-западный, западный, 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью минус 21 – 26 градусов, при прояснении до минус 31, днем воздух прогреется до минус 17 – 22.

В этот день отмечается память святого Аггея. Крестьяне смотрели как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. По погоде на Аггея судили о том, каким будет апрель. За погодой следили внимательно, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки, причем такое случалось нередко. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.