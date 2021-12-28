В Тюмени задержали двух безработных мужчин, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Тюменская полиция задержала двух безработных местных жителей, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленников арестовали в минувшие выходные на улице Ватутина.

– Во время патрулирования улиц полицейские заметили двух мужчин, 27 и 29 лет, поведение которых вызвало подозрение. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили 14 свертков с подозрительным веществом. В ходе дальнейшей работы установлено, что до этого приятели успели разложить по тайникам на территории областной столицы еще 36 свертков с запрещенными веществами, – добавили в ведомстве.

Затем полицейские нагрянули в дома, где проживали злоумышленники. В жилище одного из них удалось обнаружить еще 242 свертка. Предварительно установлено, что внутри находились вещества мефедрон и гашиш массой около 300 граммов.

Сейчас тюменцы обвиняются по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст.228.1 УК РФ «Попытка сбыта наркотических веществ». Им грозит до 15 лет лишения свободы.