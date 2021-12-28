В Тюменской области грузовик раздавил легковушку с супругами. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Исетском Тюменской области сегодня, 28 декабря, в третьем часу дня произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на регулируемом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Первомайской.

– Водитель автомобиля MAN с полуприцепом при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с «Датсун», – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В результате дорожного инцидента погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. 65-летние супруги проживали в селе Исетское. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени накануне, 27 декабря, рано утром произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись три легковых автомобиля – Lada, Hyundai и Daewoo.

После осмотра и оказания помощи пострадавшего пешехода доставили к ОКБ № 2. Ему оказывают всю необходимую медпомощь в условиях отделения анестезиологии-реанимации по поводу закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.