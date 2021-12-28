Тюменец, на спор жестоко убивший человека, получил 17 лет колонии

Тюменец, на спор жестко убивший человека, получил 17 лет колонии. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя села Абатское Дмитрия Татьяненко и его 32-летнего сообщника Дмитрия Гостюхина. Первого признали виновным в убийстве, его сообщника – в пособничестве.

Трагедия случилась в сентябре 2015 года. Друзья отдыхали, злоупотребляя алкоголем, и в какой-то момент решили поспорить на смерть человека. На одной из улиц они увидели 50-летнего мужчину, предложили ему подвезти до дома и избили в машине. Он смог вырваться, но потом снова сел в авто.

– В безлюдном месте Татьяненко продолжил избивать потерпевшего и пытался его задушить, но не смог. Тогда убийца попросил приятеля привезти штыковую лопату, которой добил потерпевшего. Труп бросил в болото, а его пособник утопил лопату в реке Ишим, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Супруга пропавшего без вести мужчины обратилась в полицию. Стражи порядка раскрыли дело спустя 4 с половиной года. Татьяненко показал болото, где нашли кости. Отыскалась в реке и лопата.

Суд назначил Татьяненко 17 лет, а его пособнику 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу родных погибшего 5 млн рублей в возмещение морального вреда.