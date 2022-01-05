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Недвижимость5 января 2022 15:24

Знаменитую водонапорную башню в Тюмени отремонтируют за 156 млн рублей

Деньги на обновление объекта выделят из городского бюджета
Сергей Швецов
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Знаменитую водонапорную башню в Тюмени отремонтируют за 156 млн рублей.

Знаменитую водонапорную башню в Тюмени отремонтируют за 156 млн рублей.

Фото: c cайта 2ГИС

Знаменитую водонапорную башню на улице Орджоникидзе, 56/2 в Тюмени отремонтируют за 156 млн рублей. Деньги на обновление объекта выделят из городского бюджета.

Напомним, что научно-проектная документация на полный комплекс работ прошла государственную историко-культурную экспертизу еще в июне 2019 года.

– В рамках реконструкции водонапорной башне восстановят утраченные элементы оформления, усилят конструкцию, а также вернут исторические габариты и расстекловку. Проектом предусмотрены также ликвидация поздних внутренних и наружных лестниц и ремонт антресоли шестого яруса, – отметили в администрации.

После реставрации в здании продолжит свою деятельность центр внешкольной работы «Дзержинец». Он открылся на базе водонапорной башни еще в 1966 году, вспоминает «Тюменская область сегодня».