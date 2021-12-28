Тюменский губернатор Александр Моор подарил детям шведскую стенку и поездку в Санкт-Петербург. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский губернатор Александр Моор подарил 8-летнему Даниилу Меньшикову шведскую стенку, а 10-летней Елизавете Калашниковой – поездку в Санкт-Петербург. Дети получили презенты в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Кроме того, Даниил и его мама получили еще сертификат на путевку в Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма».

– Физкультура – один из самых любимых школьных предметов мальчика. Еще он любит математику и русский язык. Шведская стенка нужна ему, чтобы быть сильным, ловким и здоровым, – рассказали в Информационном центре Правительства региона.

Они получили презенты в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

А Елизавете в школе нравится технология. Еще она любит шить и увлекается вокалом. Летом она побывает в Петербурге, где посетит помимо всего прочего Петергофский дворец. Кроме того, во время поездки Лиза получит необходимую ей консультацию у профессора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Михаила Костика.